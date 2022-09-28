أخبار اليمن : 224 انتهاكاً للهدنة الإنسانية خلال 24 ساعة

224 انتهاكاً للهدنة الإنسانية خلال 24 ساعةارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها 224 انتهاكاً للهدنة الإنسانية والعسكرية، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري أن خروقات العدوان تمثلت في 56 خرقاً بتحليق للطيران الاستطلاعي المسلح والتجسسي في أجواء محافظات مأرب، تعز، حجة، الجوف، صعدة، الضالع، البيضاء، الحديدة وجبهات الحدود.

وأشار المصدر إلى أن قوى العدوان والمرتزقة ارتكبوا 9 خروقات بضربات جوية للطيران الاستطلاعي المسلح على منازل المواطنين ومواقع الجيش في آل مضبي والجبل الأحمر بالحد يافع في محافظة البيضاء وفي مناطق متفرقة في باب غلق بمحافظة الضالع.

كما استهدفت الضربات الجوية للطيران الاستطلاعي المسلح التابع للمرتزقة، مواقع الجيش في البرح بمحافظة تعز وفي الصوح بنجران وفي منازل المواطنين ومواقع الجيش في شمال شرق حيس بمحافظة الحديدة.

وأفاد المصدر بتسجيل 5 خروقات باستحداث تحصينات في الصوح وحدبة العمدة بنجران وشق طريق من جبل مشعل إلى قرية المرارة بجيزان، وما بين الخزان والهناجر وفي شرق الحيمة بمنطقة الجبلية بمديرية التحيتا بمحافظة الحديدة.

وأكد المصدر تسجيل 114 خرقاً بإطلاق نار على منازل المواطنين ومواقع الجيش في محافظات مأرب، تعز، حجة، صعدة، الضالع، الحديدة، البيضاء وجبهات الحدود.

وبين المصدر أنه تم رصد 38 خرقاً بقصف مدفعي لمرتزقة العدوان، على محافظات مأرب، تعز، حجة، صعدة، الحديدة والبيضاء وجبهات ما وراء الحدود، حيث استهدف قصف مدفعي مكثف مواقع الجيش في البلق الشرقي وملعاء بمحافظة مأرب، كما استهدف قصف مدفعي مكثف مواقع الجيش في الضباب ومقبنة بمحافظة تعز وفي بني حسن ورازح والمدافن ومنبه بمحافظة حجة، وكذا في آل مضبي الحد يافع بمحافظة البيضاء.

وذكر المصدر أن قصفاً مدفعياً مكثفاً استهدف مواقع الجيش في شمال وشمال شرق حيس بمحافظة الحديدة، ومواقع المرابطين شمال المخسع وتبة الدحرة وجبل تويلق بجيزان وباتجاه البقاع بنجران وكذا باتجاه مواقع الجيش في الصخرة ومنطقة آل الشيخ وآل رماح بعسير.