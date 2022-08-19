نميمة الفن: بقميص شفاف يظهر كل اللي تحته سما المصري تبهر متابعيها بإطلالة جديدة ..اتفرج

مشاهير - كتب سعد محمود في الجمعة 19 أغسطس 2022 12:17 صباحاً - دائما ما تشارك الفنانه سما المصري متابعيها باحدث ظهور لها على مواقع التواصل الاجتماعي على حساباتها عليها وفي معظم الاحيان تثير للجدل في ظهورها وذلك اثناء اظهار مفاتنها كمؤخرتها وايضا استعراض الكثير من جسمها.

وفي مقطع فيديو على حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت سما المصري وهي في الحمام في منزلها وظهرت وهي ترتدي ملابس شفافه للغايه تكشف ما تحتها وكما واضح في الفيديو فان فخذ صدر سما المصري بارز للغايه وكل من تابع الفيديو شاهد هذا.

وانا شلت سما المصري هذا الفيديو على حسابي على موقع يوتيوب ولقى الكثير من المشاهدات حيث تخطط الساعات الاولى له اكثر من 20,000 مشاهده واسماء حديثه في الفيديو توجه نصائح للسيدات لكيفيه التعامل مع ازواجهم حتى لا يهربوا منهم وجاء التعليقات قويه على هذا الفيديو الذي ترتدي فيه سما المصري قميص واليكم.

