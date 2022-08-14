شاهد .. اتفرج والدة النجمة التركية توبا بويوكستون تسرق وتسلب الأنظار بجمالها الرباني الساحر لن تصدق عيناك بأن هذا الجمال موجود على الارض؟

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الرياض - روايدا بن عباس - لقد حصلت توبا بويوكستون على شهرة واسعة في الدول العربي وبعض الدول الأجنبية بعدما ترجم مسلقد حصلت توبا بويو كستون على شهرة واسعة في الدول العربي وبعض الدول الأجنبية بعدما ترجم مسلسل (المال والعشق الأسود) وعرض على شبكة الـلسل (المال والعشق الأسود) وعرض على شبكة الـ Netflix.

لكنها مرة لم تنشر صورة لأهلها، ولم تشكرهم أو تهنئهم مثلًا في عيد ميلادهم، وتستخدم صفحاتها للترويج لأعمالها القادمة وللجوائز التي تحصل عليها، بالإضافة إلى صور بناتها.

هذه المرة، عرفت جمهورها على أمها التي بدت أنيقة وتشبهها كثيرًا، وعبرت عن حبها الكبير لها وشكرتها على كل ما قدمته لها من دعم معنوي للوصول إلى النجومية التي كانت تحلم بها.