انت الان تتابع خبر شاهد .. تصريحات تهز الوسط الفني كله... فنانة ونجمه شهيرة فاتنه الجمال تعترف بجرأة خادشة وبدون خجل: أحب ربطي وضربي اثناء معاشرتي وانا المسيطرة عند ممارسة العلاقة الحميمة اتفرج من تكون..! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - كشفت نجمة شهيرة عن بعض أسرار حياتها الخاصة، لا سيما الجنسية، خلال حديثها لصحيفة رولينغ ستون.هذا الإعتراف أصاب جمهور ريهانا بالدهشة، وعلى سبيل المزاح، رأى البعض أنها تستحق الضرب الذي تعرضت له عام 2009، على يد حبيبها السابق كريس براون.

وريهانا حائزة على جائزة غرامي أربع مرات وتعتبر أغنى موسيقية في العالم وترتبط بعلاقة مع الملياردير السعودي حسن جميل منذ أكثر من ثلاثة أعوام.

وحسن جميل رجل أعمال سعودي ومن أغنى الرجال الشباب في الشرق الأوسط، وأكدت صورة فاضحة سربت له مع ريهانا بشكل مباشر وجود علاقة حميمة بينهما،

حتى أنها إنتشرت أخبار في فترة معينة تفيد أن ريهانا كانت حاملاً منه، إلا أنه تبين أن الموضوع غير صحيح.

وتقدر ثروة الفنانة الباربادوسية، التي تبلغ من العمر 31 عاماً، بمبلغ يصل إلى 600 مليون دولار، وذلك بحسب ما ذكرته المجلة الأمريكية "فوربس".