انت الان تتابع خبر شاهد .. مذيعة فلسطينية وكأنها حورية الأرض تظهر على قناة الجزيرة الأخبارية .. والمتابعون ينذهلون من جمالها الخارق وانوثتها الصارخة..!! (صور) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يجمع اجمل لقطات مذيعة قناة الجزيرة الحسناء سلمى الجمل، معلقين عليها بالكثير من الاطراء والمجاملات، متمنين لها السعادة والبقاء بهذا الإشراق والجمال الآخذ طول العمر .حيثث ظهرت الإعلامية الفلسطينية سلمى الجمل في إطلالات جميلة على شاشة قناة الجزيرة ، حيث جمعت بين الجمال الشامي والاناقة الكلاسيكية واستطاعت أن تلفت الأنظار بمظهرها الجذاب وطريقة تقديمها للأخبار.

الجدير بالذكر، أن جمهور واسع من الخليجيين والمتابعين للمشاهير، يهتمون كثيرًا بجمال الإعلاميات والمقارنة بينهن