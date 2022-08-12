انت الان تتابع خبر شاهد .. بجراءه غير معهود وبدون خجل ليلي علوي تدلي باعترافات ناريه تزلزل الجمهور وتكشف عن التنازلات التي قدمتها للمخرجين من أجل دخول المجال الفني وان تكون نجمه (تفاصيل مخجله) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - كشفت الفنانة المصرية القديرة ليلى علوي خلال لقاءات تلفزيونية مختلفة عن تنازلات قدمتها للمخرجين من أجل دخولها المجال الفني ودون خجل من هالة الفنانة الكبيرة التي أصبحت عليها.

وفي البدء كان دخول علوي المجال الفني بالغناء في الإذاعة مع أمها حين سمعها الفنان والإذاعي الكبير حسني منيب فدعاها إلى اختبار كي تكون أحد أطفال الإذاعة لأداء أغان ومسرحيات ومن هناك كانت بدايتها الفنية.

ويتعلّق تنازل الفنانة الحقيقي بأول فيلم قدمته وعلى غير ما هو متعارف فقد كان أول فيلم للفنانة المصرية الكبيرة هو فيلم أنا وابنتي والحب وكان ذلك عام 1974

حيث قبلت بمشاهد هامشية بسيطة في سبيل

خلق مجال وفرصة لها في الوسط الفني وهو ما لازمها مع المخرجين لعدة سنوات قبل انطلاقتها .