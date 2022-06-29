شاهد .. ليفربول يطرد الفرعون محمد صلاح.. ورد قاسي غير متوقع من الأخير يقلب الوسط الكروي رأساً على عقب !!

انت الان تتابع خبر ليفربول يطرد الفرعون محمد صلاح.. ورد قاسي غير متوقع من الأخير يقلب الوسط الكروي رأساً على عقب !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/29 الساعة 03:40 مساءً | (عمار النجار)

كشفت تقارير إنجليزية عن وجود نية لدى إدارة نادي ليفربول لبيع النجم المصري محمد صلاح في فترة الانتقالات الحالية.

وتأتي تلك الأنباء بعد رحيل زميله السنغالي ساديو ماني من فريق الريدز إلى صالح نادي بايرن ميونخ الألماني.

وبحسب ما أوردته صحيفة "ذا صن" فإن الإدارة الحمراء ترغب في ذلك بعد فشل التوصل إلى اتفاق مع الجناح المصري.

لماذا يبيع ليفربول صلاح الآن؟ ينتهي عقد محمد صلاح في صيف عام 2023، مما يعني أنه سيرحل بالمجان بعد عام واحد من الآن، وهو ما ترفض إدارة الريدز حدوثه.

أوضح التقرير أن بعد رحيل ماني، فكر نادي ليفربول في استغلال تعثر المفاوضات مع صلاح لكي يبيعه النادي بشكل نهائي.

وأشار التقرير إلى رغبة الإدارة في الحصول على 75 مليون يورو نظير انتقاله الآن قبل سنة واحدة فقط من انتهاء عقده.

ويأتي ذلك بسبب مطالبة صلاح للحصول على راتب أسبوعي قدره 450 ألف جنيه استرليني.

جدير بالذكر أن محمد نفسه قد صرح في نهاية الموسم الماضي أنه سيبقى في ليفربول في الموسم الجديد بصورة طبيعية، كما يشير دومًا إلى سعادته لكونه من منظومة الريدز، مما يوضح أن بيع الإدارة له سيأتي على عكس رغبته.

صلاح في إسبانيا؟ أوضح التقرير أن اهتمام برشلونة السابق بمحمد صلاح كان يتضمن انتهاء عقد اللاعب وذهابه لكتالونيا بالمجان، مما يوحي أن البلوجرانا لن يدخلوا في مفاوضات رسمية على ضمه الآن.

على الجانب الآخر، قد يحاول ريال مدريد تخفيض المبلغ المطلوب لكي يضم صلاح، خاصةً بعد فشل صفقة انتقال كيليان مبابي، وذهاب إرلينج هالاند لمانشستر سيتي.

يبحث الملكي الآن عن صفقة انتقال ترجعهم إلى الصورة وتمكنهم من إرسال رسالة قوية مفادها أن فريق العاصمة لا يزال في القمة، ومن الوارد أن يكون صلاح هو بطل تلك القصة.

وردا على تلك التقارير نشر محمد صلاح، نجم ليفربول الانجليزي ومنتخب مصر صورة جديدة عبر حسابه الشخصي على إنستجرام، مستعرضاً عضلاته، في إشارة إلى موقفه القوي من مفاوضاته مع ليفربول.

ويبدأ فريق ليفربول الإنجليزي، المحترف في صفوفه النجم المصري محمد صلاح، الأسبوع المقبل الاستعداد للموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا، ومن المنتظر انتظام اللاعبين فى التدريبات الجماعية بعد الحصول على راحة شهراً عقب نهاية مباريات الموسم الماضي.

وكان مانشستر سيتي قد توج بلقب الدوري الإنجليزي الموسم الماضى، بعد منافسة قوية مع نظيره ليفربول حتى الجولة الأخيرة من المسابقة.

ويقود الألماني يورجن كلوب ليفربول فى الموسم السابع على التوالي، منذ توليه القيادة الفنية للفريق موسم 2015 - 2016.

ومن المنتظر أن يعود محمد صلاح إلى مدينة ليفربول خلال الأيام المقبلة، تمهيدًا للمشاركة في المعسكر الإعدادي لفريقه استعدادًا للموسم الجديد، وذلك على الرغم من أنباء رحيله فى الانتقالات الصيفية الحالية، بعد خلافات تجديد عقده الذي ينتهي مع نهاية موسم 2022-2023.

وينتظر أن يلعب محمد صلاح مع ليفربول المباريات الودية المقبلة، لحين حسم موقفه النهائي سواء بالبقاء في الموسم الجديد أو خوض تجربة في مكان آخر، وتحديدًا مع ريال مدريد الإسباني الذى يعد الأقرب للتعاقد معه وفقًا لمعظم التقارير الصحفية خلال الأيام الماضية.