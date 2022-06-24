شاهد .. أتتذكرون والد عامر في المسلسل السعودي شباب البومب ؟؟ .. هذا ما حدث معه اليوم وفاجئ الكثير !!

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الرياض - روايدا بن عباس - 2022/06/25 الساعة 12:40 صباحاً | (عمار النجار)

تصدر اسم الممثل السعودي ​علي المدفع​ الترند على قائمة محركات البحث، وذلك بسبب تساؤل الجمهور في الساعات الأخيرة عن عمره، واعتبارهم أنه أصبح كبير في العمر.



وبعد البحث تبين أنه يبلغ من العمر الـ 85 عاماً، وعبر المتابعون عن إعجابهم بأداءه التمثيلي وموهبته على مدار هذه الأعوام.



وعلي المدفع هو ممثل سعودي من مواليد 6 أيلول/ سبتمبر 1937، عضو نشيط في جمعية الثقافة والفنون، بدأ مسيرته الفنية بتقديم العديد من المقاطع الكوميدية، ثم انتقل إلى شاشات التليفزيون ليقوم بأدوار ذات طابع كوميدي، وكان أول عمل تلفزيوني له مسلسل الضيف الغريب، وبعد ذلك بدأت مسيرته الفنية تتبلور، المشاركة في الأعمال الفنية المختلفة.