شاهد .. تسريب أول صورة لأبن الفنانة ’’بوسي‘‘ و الذي حاولت بسببه الهروب من زفافها الثاني .. تعرّفوا إليه !!

انت الان تتابع خبر تسريب أول صورة لأبن الفنانة ’’بوسي‘‘ و الذي حاولت بسببه الهروب من زفافها الثاني .. تعرّفوا إليه !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/28 الساعة 01:40 صباحاً | (عمار النجار)

بعد أن كشفت الفضائح الكبيرة الّتي تخصّ طليق الفنانة الشعبية المصرية بوسي، وخصوصًا طليقها، بدأ البحث عن ابن الفنانة بعد محاولتها الهروب من زفافها الثاني بسببه.

وكان طليقها قد ههدها بأخذ الطفل منها، في حفلة زفافها ما جعلها تصبح غاضبة جدًّا.

هذه الصّورة نشرتها في عيد ميلاد ابنها، حيث وجّهت بوسي رسالة مؤثرة له قالت بها: “كل سنة وأنت طيب يا رجلي ويا حياتي، كل سنة وانت طيب يا قلب ماما من جوا، عقبال العمر كله يا روح قلبي، ويخليك ليا، واشوفك أحلى وأحسن راجل في الدنيا”.