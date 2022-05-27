شاهد .. لن تصدق ما يفعله أحمد عز دائماً للتخلص من جميع زوجاته بدون دفع ولا جنيه واحد في المؤخر.. والمفاجأة المزلزلة كيف خلع من أنغام !! (تفاصيل مثيرة)

انت الان تتابع خبر لن تصدق ما يفعله أحمد عز دائماً للتخلص من جميع زوجاته بدون دفع ولا جنيه واحد في المؤخر.. والمفاجأة المزلزلة كيف خلع من أنغام !! (تفاصيل مثيرة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/28 الساعة 12:40 صباحاً | (عمار النجار)

زيجات سرية لفنانين عرب كشفتها الصدفة والاعترافات المتأخرة مما شكل بعضها صدمة للجمهور إذ لم يكن يتوقعها. إذاً لعبت الصدفة دورها في كشف تلك الزيجات السرية التي انتهى الكثير منها بالطلاق فيما استطاعت أخرى أن تُثبت نجاحها واستمراريتها حتى بعد الكشف عنها. إليكم عدداً من الزيجات السرية للفنانين العرب والتي تم الكشف عنها لاحقاً:

رغم أن الفنانة يسرا تزوجت من خالد سليم في نهاية التسعينيات في القرن الماضي، إلا أنها أبقت زيجتها هذه سرية على مدى 4 سنوات تقريبا إلى حين وفاة والد الزوج المايسترو صالح سليم، ليتفاجأ الجمهور بوجود اسم يسرا في النعي الذي نشرته صحيفة الأهرام مما شكل صدمة لهم. وتعليقا على هذا الأمر رفضت يسرا اعتبار زواجها سري قائلة إن أهل الثنائي وأصدقائهما المقربين يعلمون بهذا الزواج رغم أنه بقي في الحدود الضيقة. وأكدت أن الزواج يأتي ضمن خصوصياتها التي من حقها الاحتفاظ بها وعدم نشر أخبار بشأنها.

زواج قصي خولي

وكان الفنان السوري قصي خولي صدم الجمهور في صيف 2019 عندما استقبل مولوده الأول رغم عدم إعلان زواجه من قبل. الخبر نزل كالصاعقة على متابعيه خصوصا أن خولي كان قد رفض الرد بشكل صريح على سؤال وجه له خلال وجوده في برنامج "مجموعة إنسان" يخص مسألة زواجه، حيث سأله الإعلامي علي العلياني عن حقيقة ما يشاع عنه إنه متزوج في السر؟ فأجاب وقتها: "قد أكون متزوجاً بالسر وقد لا أكون وعندما يحين الوقت سأعلن الخبر بنفسي". وبالفعل أعلن خولي الخبر بنفسه من خلال نشر صورة ليد ابنه وأرفقها بتعليق حينها.

زيجات أحمد عز

ولطالما أثارت حياة أحمد عز الخاصة الكثير من الجدل طوال سنوات شهرته وخاصةً الأخيرة، وارتبط اسمه باسم العديد من الفنانات.

ما يثير الغرابة أن أحمد عز اتبع أسلوب غريب للخروج من علاقاته النسائية وزيجاته بدون الاضطرار لدفع مؤخر الزواج.

السيناريو يكمن في الزواج ممن تقع في شباكه سراً، ثم يقوم بإنكار الزيجة على الملأ فتتأثر هي نفسياً من إنكاره، الأمر الذي يجبرها على المطالبة بالطلاق منه، وبذلك يطلقها بدون أن يتوجب الأمر دفع مؤخر.

ويطلق على أحمد عز لقب "الدنجوان الصغير" ومن أبز النساء التي ارتبط بهن:

في عام 2018، تداولت أخبار تفيد بأن الفنان أحمد عز يستعد لإعلان خطوبته من مغنية شابة تدعى منى مكاوي، وذلك بعد أيام قليلة من خسارته قضية الفنانة زينة.

وأشيع أن أحمد عز سوف يعلن خطوبته من الفتاة التي تدعى منى مكاوي، ليتصدر هذا الخبر بقوة مواقع التواصل، بعد انطلاق قرار المحكمة بإلزامه دفع 30 ألف إسترليني كمصروفات دراسية لتوأم زينة.

ونفى حينها أحمد عز خبر خطوبته المتداول، مشير إلى أن هذه الشائعة ليست الأولى التي تطلق عنه، وأن مصدر هذا الخبر غير معلوم ولكنه في النهاية غير صحيح، وهو لا يهتم بهذه الشائعات.

وفي عام 2015، أكد البعض أن الفنان ا أحمد عز احتفل بخطوبته، في سرية تامة على فتاة من خارج الوسط الفني تدعى دينا، وهي ابنة أحد رجال الأعمال، وإن حفل الخطوية أقيم في منزل أسرة خطيبته في القطامية شرق القاهرة.

لتعود محامية عز، حينها وتنفي كل تلك الأخبار وتقول إن عز لم يتزوج، مضيفة أنها لا تعلم مصدر هذه الأخبار.

وكانت الفنانة السورية أصالة، أولى النساء في حياة أحمد عز، وذلك بسبب صداقتهما الشديدة، والتي فتحت المجال للعديد من الشائعات.

وزاد الأمر جدلًا، مشاركة "عز" للفنانة السورية كـ"موديل"، في أحد كليباتها ببدايته الفنية، والذي كان بعنوان "لما جت عينك في عيني"، وهي إحدى أغاني ألبوم "قلبي بيرتحلك" الذي أصدرته أصالة مع شركة عالم الفن قبل 17 عامًا وتحديدًا عام 1998.

إلا أن "أصالة" نفت الأمر وأكدت أن علاقتهما صداقة فقط، وامتدت حتى اليوم، حتى أنها قامت بإهداء أغنية له في فيلمه "ولاد رزق"، بعنوان "تساهيل".

وترددت شائعات أخري حول الفنان أحمد عز، ولكن هذه المرة مع المخرجة "ساندرا نشأت"، والتي شاركته في العديد من الأفلام، منها "مسجون ترانزيت والمصلحة وملاكي إسكندرية والرهينة".

وقيل أن ثمة علاقة عاطفية تجمع بين الإثنين، وذلك بسبب تعدد مشاركتهما معًا، وفي أثناء صمت "عز" الغريب، خرجت "ساندرا" في أحد البرامج وأكدت أن علاقتها بعز علاقة صداقة فقط.

وشددت على أنه إذا كان هناك علاقة حب بينهما، فلن يمنعهما أحد من إعلانها حتى الديانة المختلفة لم تكن عائقًا فى نظر ساندرا، مشيرة إلى أن عائلتها متحررة ولديها عقلية متفتحة. وجمعت بعض الأفلام بين عز والفنانة اللبنانية نور، وذلك قبل زواجها، وهو ما فتح المجال أيضًا للعديد من الشائعات حولهما، لاسيما وأن الجمهور كان يرى أنهما ثنائي متفاهم.

والتزم "عز" الصمت، ولم يرد على ما يقال، حتى انتهت هذه الشائعات بخبر زواج "نور" من رجل أعمال ليس معروف.

أما الفنانة منة شلبي والتي شاركت عز أيضا في فيلمين وهما "بدل فاقد" و"شباب تيك أواي"،فقد ترددت العديد من الأقاويل بأن هناك علاقة تجمع بين الثنائي، لاسيما وأنهما حرصا في يوم العرض الخاص لفيلم "بدل فاقد"، على الحضور معًا والانصراف في نفس التوقيت، وهو الأمر الذى رجح كفة تأكيد الخبر في هذه الفترة.

أما زوجة أحمد عز وهي الفنانة زينة فقد بدأت الحكاية عندما تفاجأ الجمهور بخبر منتشر على المواقع الإخبارية، يفيد بأن "زينة" تتهم الفنان أحمد عز بإنكار أبناءه منها، وهذا ما نفاه في أكثر مرة بجملة"أقسم بالله ما اولادي"

وبرغم الإنكار، تسربت صور للفنان أحمد عز برفقة "زينة" وهو يقضيان شهر العسل، وبعد العديد من التفاصيل، قررت المحكمة تأكيد ادعاءات "زينة"، وحكمت بأنه بالفعل والد التوأمين.

وأثناء أزمة "عز وزينة"، كان "عز" يستأنف نشاطه الفني، وبدأ في تصوير مسلسله "الإكسلانس"، لتخرج أخبار جديدة حول ارتباطه بالفنانة الشابة منة فضالي التي شاركته بطولة المسلسل، وكالعادة أيضًا، رفض "عز" التعليق.

ونفت "منة" الشائعة، وأكدت أنها مجرد أقاويل واهية الغرض منها فقط البلبلة والتأثير على قرار المحكمة في قضية "زينة".

وارتبط الفنان أحمد عز من المطربة أنغام سرا لفترة كبيرة، حيث كان الخبر لا يصدق ما بين شائعة وحقيقة، حتي أنهت أنغام هذا الجدل، ونشرت عقد زواج عرفي تم بينهما، لتضع "عز" في خانة شديدة السوء.