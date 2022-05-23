شاهد .. أول ظهور لـ’’ناريمان‘‘ إبنة شمس البارودي من حسن يوسف يصدم الكل بجمالها الشديد.. والمفاجأة المزلزلة غير محجبة ! (صورة)

انت الان تتابع خبر أول ظهور لـ’’ناريمان‘‘ إبنة شمس البارودي من حسن يوسف يصدم الكل بجمالها الشديد.. والمفاجأة المزلزلة غير محجبة ! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/23 الساعة 01:10 مساءً | (عمار النجار)

ولدت شمس البارودي، فى 4 أكتوبر من عام 1945، ودرست فى معهد الفنون المسرحية لمدة عامين ونصف، وكان أول أدوارها فى مسلسل "العسل المر"، وتزوجت من الفنان حسن يوسف، عام 1972.

قدمت العديد من الأعمال الفنية منها: "الشيطان، الشجعان الثلاثة، شارع الملاهى، فرقة المرح، حكاية 3 بنات، حمام الملاطيلى، فندق السعادة، رحلة العمر، الرجل الآخر".

فى عام 1985م قررت اعتزال التمثيل وارتداء الحجاب بعد عودتها من آداء العمرة.

وشمس البارودى، هى ابنة عم والد الفنانة ريم البارودى، وخالة الفنانة غادة عادل.

وتداول ناشطون صور لابنتها ناريمان وهي غير محجبة، وزوجها الأمير السعودي خالد بن سعود، قبل حسن يوسف.

شمس تعيش حياة هادئة مع زوجها الفنان حسن يوسف ومع أولادها، ورغم كل المحاولات لاستقطابها لإجراء حوار تليفزيوني أو للعودة للتمثيل إلا أن شمس تؤكد طوال الوقت أن اعتزالها نهائي ومستمر حتى وفاتها.