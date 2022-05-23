شاهد .. شبيهة مي عز الدين ’’الهندية‘‘ تخطف انظار العرب والعالم بجمالها الخارق والشديد .. فولة وانقسمت نصين ! (صورة)

انت الان تتابع خبر شبيهة مي عز الدين ’’الهندية‘‘ تخطف انظار العرب والعالم بجمالها الخارق والشديد .. فولة وانقسمت نصين ! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/23 الساعة 12:40 مساءً | (عمار النجار)

أعاد رواد مواقع التواصل، تداول صورة للممثلة المصرية ​مي عز الدين​ مع شبيهتها وهي فتاة هندية تشبهها وكأنها نسخة طبق الاصل عنها.

لكن هناك فارق بينهما، وهو أنّ النجمة المصرية مي عز الدين أكبر من الشابة الهندية بـ 20 سنة.

هذه الفتاة الهندية والتي تدعى اديتي، تشبه مي عز الدين الى درجة كبيرة تجعل من الصعب التفريق بينهما لولا عامل السن.

يذكر أن آخر أعمال مي عز الدين هو مسلسل "جزيرة غمام" بطولة: طارق لطفي، فتحي عبدالوهاب، عبدالعزيز مخيون، مي عزالدين، رياض الخولي، وفاء عامر، أحمد أمين، محمود البزاوي، محمد جمعة وأخرين.