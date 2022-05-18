شاهد .. بعد مرور أيام على طلاقهما.. ياسمين صبري تُثير جنون أبو هشيمة بفعل جريء يصدم الجمهور !! (صورة)

انت الان تتابع خبر بعد مرور أيام على طلاقهما.. ياسمين صبري تُثير جنون أبو هشيمة بفعل جريء يصدم الجمهور !! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/18 الساعة 08:10 مساءً | (عمار النجار)

نشرت الممثلة المصرية ياسمين صبري، عبر حسابها في انستغرام صور وفيديو، ظهرت فيها بقمة السعادة، وهي تقود طائرة هليكوبتر فوق المحيط الهندى، خلال إجازتها التي أقامتها بعد إعلان خبر طلاقها، ووصفت المحيط الهندى بمنزلها الثانى.

ولفتت ياسمين الانظار بإطلالة بيضاء جريئة وأنيقة، وعبر المتابعون عن اعجابهم بجمالها وظهورها القوي وكأنها لم تنفصل قبل أيام عن زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، وأشار البعض ان ياسمين تحاول اثبات انها متماسكة ولم تتأثر بالطلاق وكل الشائعات التي تلت خبر الانفصال، بينما تساءل البعض حول حياة الرفاهية التي ما زالت تعيش بها الفنانة، وخاصة بعد الأخبار التي تم تداولها حول المبالغ المالية التي حصلت عليها بعد الطلاق.

كما نرت النجمة المصرية مؤخرا فيديو قصير لها مصور بطريقة سينمائية على شاطئ البحر، وظهرت مرتدية ملابس رياضية وحذاء من دار أزياء Hermes الشهيرة الذي يصل سعره ما يقارب 10 آلاف جنيه، وحقيبة من تصميم العلامة التجارية اللبنانية CeeramarQ، ونالت باطلالها اعجاب المتابعين الذين تغزلوا بجمالها.

وعلى الصعيد الفني، أعلن المخرج سامح عبد العزيز خلال تصريحات ادلى بها لموقع "الفن"، عن مسلسله الجديد "الشادر" الذي تقوم ببطولته الممثلة ياسمين صبري، مؤكدا بأن ما يقال عن تدخلها في كل تفاصيل العمل غير صحيح مضيفا ان العمل الآن في مرحلة التحضيرات الأولى لاختيار باقي الأبطال المشاركين.

وتدور أحداث مسلسل الشادر في إطار الدراما الشعبية، داخل إحدى شوادر السمك، ويعرض جانب خفي عن حلقات بيع السمك والمزادات التي تحدث داخلها بشكل يومي، ويتم الربط في الأحداث بالصيادين الذين يأتون إلى هذا الشادر، والعمل مكون من 15 حلقة ومن المقرر عرضه على أحدى المنصات الرقمية.