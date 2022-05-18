شاهد .. الفنانة نانسي عجرم تصدم الجمهور بإطلالة مختلفة كلياً.. لن تستطيعوا التعرف عليها ! (فيديو)

انت الان تتابع خبر الفنانة نانسي عجرم تصدم الجمهور بإطلالة مختلفة كلياً.. لن تستطيعوا التعرف عليها ! (فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/18 الساعة 02:10 صباحاً | (عمار النجار)

نشرت الفنانة اللبنانية ​نانسي عجرم​ فيديو لها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، وهي تحتفل بعيد ميلادها بطريقة مميزة.



وظهرت نانسي بإطلالة مختلفة كلياً، حيث إعتمدت الشعر المجعد الأسود ووضعت مكياجاً جعلها تبدو ببشرة سمراء اللون، واللافت التاتو الظاهر على جسدها ويدها.



وجالت نانسي في شوارع البترون، وبدا الارتباك واضحاً على وجه كل من رآها، ما جعلهم في حيرة من أمرهم إن كانت "هي أو مش هي".



وفي النهاية، كشفت نانسي عن نفسها وأزالت الشعر المستعار والمكياج.

وعلقت نانسي على الفيديو قائلةً: "أحتفل بعيد ميلادي بطريقة مميزة".