شاهد .. طلبوا من مديحة حمدي أن تحدثهم عن فترة خطوبتها من الزعيم عادل إمام ؟؟ فصدمت كل الوسط الفني برد غير متوقع !!

انت الان تتابع خبر طلبوا من مديحة حمدي أن تحدثهم عن فترة خطوبتها من الزعيم عادل إمام ؟؟ فصدمت كل الوسط الفني برد غير متوقع !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/18 الساعة 01:40 صباحاً | (عمار النجار)

حلت الفنانة مديحة حمدي، في وقت سابق، ضيفة مع الإعلامية مفيدة شيحة، في برنامج الستات المذاع عبر شاشة قناة النهار الفضائية، ورفضت الفنانة مديحة حمدي الحديث عن فترة خطوبتها من الفنان عادل إمام.

وخلال الحلقة وجهت سهير جودة سؤالا لمديحة حمدي عن فترة خطوبتها من عادل إمام لترد عليها قائلة: استأذنك على الهواء الآن الزعيم متزوج سيدة فاضلة ولديه أولاد وأنا تزوجت ولدي أولاد، نحن أصدقاء وأسعد كثيرا بنجاح أولاده وزوجته سيدة محترمة وتناسبه بشكل كبير.

وعن تواصلها معه قالت: ما أعرفه أنه لا يجيب على الهاتف، لكن في فترة كنت مرضت واتصل بي وسأل عني، هو زميل عزيز وبيننا احترام.

على جانب آخر، كشفت مديحة حمدي عن رأيها في استعانة بعض الفنانات المحجبات بالباروكة خلال التمثيل.

وعن إمكانية ظهورها بالباروكة في عمل فني قالت: لا اعتقد أن يقبل أولادي بهذا الأمر، حتى إذا أنا فكرت أو رغبت في ذلك، أولاي هم كل شيء في حياتي.

وأضافت: الحجاب علاقة بين الرب وعبده، مثل الصلاة والصيام، والإنسان يستفتي قلبه، وبالتأكيد الزميلة التي ظهرت بالباروكة سألت أحد الشيوخ وأخذت رأيه.

وخلال اللقاء كشفت مديحة حمدي عن استعدادها للعودة إلى التمثيل بشرط أن يعرض عليها عمل مناسب وقالت: ليس فقط عمل ديني حتى إذا كان اجتماعي، فمن الواقع دور الأم أو الخالة أو العمة المحجبة موجود.

وتحدثت مديحة حمدي عن قرار ابتعادها وقالت إن بعد إصابة زوجها الراحل بمرض السرطان قررت أن تتواجد إلى جانبه، خاصة أنها أخفت عليه خبر مرضه، وفضلت أن تتفرغ لرعايته.

وتغيب مديحة حمدي عن التمثيل منذ سنوات وكان آخر أعمالها مسلسل "أم الصابرين" إنتاج 2012 بطولة رانيا محمود ياسين وطارق الدسوقي وأحمد هارون وميار الببلاوي وحنان سليمان وفايزة كمال وجمال إسماعيل، وإخراج أحمد إسماعيل الحريري.