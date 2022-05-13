شاهد .. لن تصدق ماذا قال النجم الهندي سلمان خان عن عادل إمام ومحمد رمضان.. ما أعترف به غير متوقع و صدم كل العرب !! (تفاصيل مثيرة)

انت الان تتابع خبر لن تصدق ماذا قال النجم الهندي سلمان خان عن عادل إمام ومحمد رمضان.. ما أعترف به غير متوقع و صدم كل العرب !! (تفاصيل مثيرة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/13 الساعة 06:10 صباحاً | (عمار النجار)

سلمان خان هو الابن الأكبر لسالم خان، وهو ممثل ومنتج أفلام وكاتب سيناريو، قدم العديد من القصص والسيناريوهات لمجموعة من أشهر أفلام بوليود بالمشاركة مع الكاتب جافيد اختار، حيث أصبحا أول كاتبي سيناريو معروفين بالاسم ويحظيان بالنجومية في السينما الهندية.

أحدث هذا الثنائي ثورة سينمائية خلال سبعينيات القرن الماضي، حيث قاما بصياغة الشكل الذي قامت عليه الأفلام الهندية هذه الفترة وما بعدها، ووضعا حجر الأساس لثيماتها المتكررة وهيكل أفلامها الناجحة للغاية، بل قدما أنواعا سينمائية جديدة مثل "أفلام ماسالا" التي تجمع بين الأكشن والرومانسية والكوميديا.

وعن تواجده في حفل جوائز «JOY AWARDS»، الذي أقيم بدية السنة الميلاية الجديدة، عبر الفنان الهندي عن حبه للجمهور العربي وسعادته لتواجده في السعودية، على هامش فعاليات النسخة الثانية من في الرياض،

الفنان خان عبر عن سعادته بالمشاركة في النسخة الثانية من حفل جوائز «JOY AWARDS»، بالسعودية: وأنه «متحمس للغاية للمشاركة بالسعودية.. والجمهور والتنظيم مثاليين».

واضاف أن الجمهور العربي محب للغاية له وللفن الهندي، متابعا: «أعلم ذلك بالإضافة إلى الجمهور العربي الذي يتابع جيد السينما الهندية جيدا».

وعن رأيه في الفنانين العرب مثل عادل إمام ومحمد رمضان، قال انه يحب متابعة بعض الاعمال السينمائية العربية ولكنه لا يعرف اسماء الفنانين، ومن ضمن اللذين يعرفهم هو الفنان الكبير عمر الشريف لانه دخل هوليويود واصبح معروفا لدى العالم.

واثار تعليق الفنان الهندي استياء الجمهور العربي، حيث اعتبروا ان سلمان خان لا يعرف عادل امام ومحمد رمضان، وان الاخيرين لم تحظى اعمالهم بمتابعة واعجاب الجمهور الأجنبي.

وسلمان خان من مواليد 1965، وتربى بين أب مسلم وأم هندوسية، وأسلاف ينتمون إلى إحدى القبائل الشهيرة الأفغانية، حيث استطاع التحدث بالهندية والإنجليزية والماراثية، لم يكمل دراسته الجامعية في كلية سانت كزافييه التي التحق بها مثل باقي أخواته، واتجه إلى التمثيل ليبدأ مسيرته منذ عام 1988.