شاهد .. تفاصيل صادمة في المشاهد المحذوفة من "رامز موفي ستار ! لن تصدق ما فعله بالفنانين دون خجل !

انت الان تتابع خبر تفاصيل صادمة في المشاهد المحذوفة من "رامز موفي ستار ! لن تصدق ما فعله بالفنانين دون خجل ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/05/04 الساعة 12:40 صباحاً | (عمار النجار)

أماطت الصفحة الرسمية لقناة mbc مصر، على موقع يوتيوب عن المشاهد التي تم حذفها من المقلب في المونتاج.



وتضمنت المشاهد خروج الكثير من الضيوف عن الآداب العامة والتلفّظ بكلمات خارجة، الأمر الذي دعا معدّي البرنامج الى حذفها من الحلقات.

وبينت المشاهد شخصاً يتعرّض للضيف، ويتهجّم عليه في مرحلة لتشتيته حتى يتمكن رامز جلال من التجهيز لفقرة الكوبري.

هذا وكانت قد شملت قائمة ضيوف برنامج رامز جلال الجديد في مجال الفن عدداً من الأسماء، منهم: ياسمين صبري، عمرو يوسف، غادة عادل، محمد أنور، صابرين، نجلاء بدر، هدى المفتي، تارا عماد، سينتيا خليفة، ونجما الكوميديا سليمان عيد ومحمد محمود، الفنان السعودي الكبير عبد الله السدحان.

جدير بالذكر أن برنامج "رامز موفي ستار" تم تصويره في مدينة الرياض برعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية للعام الثاني على التوالي، وشارك فيه الفنان العالمي فان دام.