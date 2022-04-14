شاهد .. لم يتنبه لها أحد.. إهانة شديدة للفنانة عائشة بن أحمد في برنامج ’’رامز موفي ستار‘‘ لن تصدق بما وصفها رامز وفجر غضباً واسعاً !

انت الان تتابع خبر لم يتنبه لها أحد.. إهانة شديدة للفنانة عائشة بن أحمد في برنامج ’’رامز موفي ستار‘‘ لن تصدق بما وصفها رامز وفجر غضباً واسعاً ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/04/14 الساعة 09:10 صباحاً | (عمار النجار)

صد متابعون لبرنامج رامز موفي ستار ما أسمها إهانة شديدة بحق الفنانة التونسية عائشة بن أحمد لم يتنبه لها أحد .

جاء ذلك بعد أن حلّت الفنانة ضيفة في الحلقة الحادية عشر من برنامج المقالب "رامز موفي ستار"، تقديم الفنان الكوميدي رامز جلال، والممثل العالمي فان دام، والمذاع على فضائية "MBC Masr"، خلال شهر رمضان المبارك.

ووفقاً للمتابعين فقد جاءت الإهانة التي لم يتنبه لها أحد - حد قولهم - عندما استقبل الفنان رامز جلال الفنانة عائشة بن أحمد بمقدمة ساخرة، قائلًا: "تونس تعد بحر من المبدعين، وتعد في الوطن العربي منجم المواهب، تسللت من بين الصفوف".

وتحديداً عندما قال رامز: "زاحمت الفنانات، هي لئيمة وخبيثة، وانتهزت الفرصة فانقضت على الوسط الفني، تحايلت حتى ركنت فنانات كثيرة، معانا ومعاكم عائشة بن أحمد".

هذا وسخر الفنان رامز جلال من إطلالة الفنانة عائشة بن أحمد، قائلًا: "حسناء من حسناوات أوزباكستان، جسم عناب كما يقول الكتاب".