بـ جمبسوت شفاف.. رانيا يوسف تتلألأ أنوثة وجمال من أحدث جلسة تصوير

نشرت الفنانة رانيا يوسف، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة أنيقة. وتألقت رانيا يوسف، مرتدية جمبسوت أنيقا ولافتا باللون الأبيض والأسود ليكشف عن جمالها ورشاقتها، كما تميز الجمبسوت بتفصيلة أنيقة ولافتة تكشف جمالها ورشاقتها. ومن الناحية الجمالية، اعتمدت رانيا يوسف في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عينيها مع اختيار أحمر للشفاه بألوان ناعمة وهادئة تبرز جمال أنوثتها. كما اختارت رانيا يوسف، أن تضع باروكة باللون البني لتكشف عن جمالها وأناقتها.