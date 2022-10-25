أول صورة واضحة لنجل الفنان عمر الشريف الأجنبي وسر إنكار أبوته له رغم التشابة الكبير بينهما!! يشبهه أكثر من ابنة طارق!!

لطالما اهتمت الصحافة المحلية والعالمية بقصص حب عمر الشريف، لأن الحب كان أمر أساسي في حياة الفنان عمر الشريف، بداية من قصة الحب التي لم يمحوها الزمن وبطلتها زوجته الوحيدة فاتن حمامة، التي اكتشفنا مع الوقت أنها ليست حبه الأول فقط، بل الأخير أيضاً، مروراً بأشهر نجمات العالم اللواتي عملن مع عمر الشريف في عدة أعمال.

وعلى الرغم من وجود العديد من النساء في حياة عمر الشريف الا أنه كشف عام 2002 لمجلة الجزيرة أن الحب في حياته مسألة منتهية منذ 30 عاماً، منذ انفصاله عن فاتن حمامة.

وبعد انفصال الفنان العالمي الراحل عمر الشريف، عن سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، لم يتزوج مرة ثانية، ودخل في علاقات نسائية كثيرة مع نجمات السينما العالمية.

وطارده المعجبات اللاتي رغبن في إقامة علاقة غير شرعية معه، وفق تصريحات النجم الراحل في إحدى البرامج التلفزيونية.

عام 1969، قابل عمر الشريف صحفية إيطالية اسمها «لولا دي لوكا»، لإجراء حوار صحفي، وبعد 5 دقائق فقط اختفت من حياته، وبعد مرور عام على تلك العلاقة العابرة، أخبرته أنها أنجبت طفلًا منه، وأطلقت عليه اسم «روبين عمر الشريف».

لكن الأب رفض الابن غير الشرعي، وقال: «أنا لا أعتبره ابني، على الرغم من أنني أعترف بأنه ربما أنتجه حيوان منوي خاص بي، لكن في تلك الحالة من الممكن أن يكون لدي 100000 ابن».

بعد 25 عامًا على تلك الواقعة، فوجئ عمر الشريف بصورة شاب يشبهه تمامًا منشورة في الصحف والمجلات، وقال روبين، أنه يرغب في حضور والده النجم العالمي لحفل تخرجه من الجامعة، اللافت أن ملامح الابن الايطالي كانت أكثر شبهًا بعمر الشريف، أكثر من ابنه الشرعي طارق.

قال عمر الشريف، في حوار لصحيفة الأحرار عام 1999، إن هذا الشاب لا يشك أنه ابنه لأنه نسخة طبق الأصل منه، ومع ذلك لن يستطيع أن يكون والده، لأنه يعترف بأبوته لـ ابن المرأة التي يحبها فقط – يقصد طارق ابنه من فاتن حمامة-

وأضاف أن الأب هو من تعرفه وتحبه، في حالة «روبين» هو لم يحب أمه، فقط أقام معها علاقة سريعة نسيها وسط مئات العلاقات القصيرة.

ولم ينكر عمر الشريف تأثره بالشاب الايطالي، وقال إنه كان ينتظره بالساعات في بهو الفندق ينزل به، أثناء تصوير أحد أفلامه في روما، وكان يتحدث معه، ويصحبه إلى السيرك أحيانًا، لكن الفتي لم يكن يريد سوى اعتراف من عمر أنه ابنه.

وهذا الأمر كان يرفضه الأب، وكان يعتبر نفسه متبرع بالسائل المنوي فقط: «أنني لست ضد المرأة التي تنجب مني، لكنها يجب ألا تتوقع مني أنني سأكون والد هذا الطفل».

وقد عشق الشريف الكثير من الحنسناوات وقد صرح بنفسه عن وقوعه في غرام الممثلة الفرنسية انوك ايميه، وبدأت القصة عندما عملا معاً في فيلم الموعد، اذ انبهر بموهبتها في اظهار الحب واقتحمت حياته بهدوء، وكانت أكثر امرأة قادرة على جعل الشريف سعيداً، فوصفها بالرقيقة والمثالية ولكن القدر فرق بينهما.