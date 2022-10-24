غلطة عمري إني تزوجت ميرفت أمين!! بطل مسرحية مدرسة المشاغبين يصدم الجميع!! لن تصدق من يكون؟؟!!

تزوجت ميرفت أمين خمس مرات، حيث كانت أول زيجاتها عام 1970 من المطرب السوري موفق بهجت وعقب زواجهما سافر إلى لبنان وهناك قُبض عليه في قضية مخدرات شهيرة وتم حبسه فطلبت الطلاق منه.

وبعد موفق بهجت تزوجت أربع مرات كان أبرزهم حسين فهمي، كما أن بين زيجاتها أحد أبطال مسرحية مدرسة المشاغبين.

وكشف المنتج الكبير حسين القلا ندمه على الزواج من ميرفت أمين وصفت الزواج بأنه كانت غلطة عمره.

وخلال حلوله ضيفاً على برنامج "بالخط العريض" للإعلامية إيمان أبوطالب، الذي يذاع على قناة الحياة، فجر المنتج الكبير حسين القلا كواليس تذاع للمرة الأولى ومفاجأة شأن زواجه من ميرفت أمين.

ونفى المنتج حسين القلا ما يتردد عن أن مسرحية "مدرسة المشاغبين" هي سبب تدني التعليم في مصر، وقال إن هذا غير صحيح على الإطلاق.

وأوضح أن زواجه من الفنانة الكبيرة ميرفت أمين كان غير موفق على الإطلاق وأن هذا الزواج ما كان ينبغي له أن يتم، وأنه كان غلطة كبيرة، مؤكداً أن أحمد زكي أصعب من عمر الشريف في التعامل.

وفجر مفاجآت عن فيلم "زوجة رجل مهم"، فضلا عن كواليس عمل سيدة الشاشة فاتن حمامة في فيلم "أرض الأحلام".

أيضا كشف القلا، العديد من الأسرار عن نجوم السينما المصرية وكواليس بعض الأفلام الشهيرة، ومنها أن الفنان الراحل أحمد زكي وشريهان كانا بطلي فيلم "بطل من ورق"، الذي قدمه الراحل ممدوح عبد العليم وآثار الحكيم.

وتحدث عن المخرج الراحل يوسف شاهين قائلا: "يوسف شاهين عايز يعمل بونابرت وأنا عايز أكسب"، كما أبدى رأيه في مسرحية مدرسة المشاغبين حيث قال: "فيه ناس بتقول مدرسة المشاغبين سبب تدني التعليم وهذا غير صحيح".

وكانت ثاني زيجات ميرفت أمين من عازف الجيتار عمر خورشيد الذي كان على علاقة في الوقت نفسه بملكة جمال الكون اللبنانية جورجينا رزق ولما تأكد لها هذه العلاقة انفصلت عنه.

وبعد انفصال ميرفت أمين عن خورشيد، تزوجت من الفنان حسين فهمي وأنجبت منه ابنتها منة الله واستمر زواجهما فترة طويلة ثم انفصلا بعد خلافات عديدة. ثم تزوجت من المنتج الفلسطيني حسين القلا ثم انفصلت عنه وتزوجت من رجل الأعمال مصطفى البليدي، لتكون هذه زيجتها الخامسة.