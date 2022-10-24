سألوا كريم بنزيما عن رأيه الصريح في النجم المصري محمد صلاح فصدم الجميع بإجابته الجريئة !

حقق النجم الفرنسي كريم بنزيما الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم عام 2022، وذلك خلال الحفل الذي أقيم في باريس الأسبوع الماضي.

وتوج بنزيما بالكرة الذهبية (بالون دور) للمرة الأولى في تاريخه، متفوقا على البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة الإسباني، والسنغالي ساديو ماني، مهاجم بايرن ميونيخ،

والبلجيكي كيفن دي بروين، صانع ألعاب مانشستر سيتي.وحصل بنزيما على أعلى عدد من أصوات الصحفيين المختارين من حول العالم، وهو المعيار الذي حددته مجلة "فرانس فوتبول" المانحة للجائزة.

وكان النجم الفرنسي الجزائري الأصل كريم بنزيما مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني، تحدث عن رأيه الصريح الفرعون المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي.

وقال بنزيما في حوار سابق مع مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية الشهيرة: "محمد صلاح لاعب موهوب جدا، إنه أحد أفضل لاعبي العالم".

وأضاف: "صلاح يذكرني بكريستيانو رونالدو، هو لاعب مفيد لهذا الفريق، ولأي فريق في العالم".

وتابع المهاجم الدولي الفرنسي: "من الجيد دائما أن ترى زميلا لك في اللعبة يعمل بشكل جيد".

يذكر أن محمد صلاح حصل على المركز الخامس في جائزة الكرة الذهبية لعام 2022.