سئل أمير كرارة مين الفنانة اللي تتمنى من قلبك تشتغل معاها.. إجابة الفنان صدمت الجميع !!

أماط الممثل المصري أمير كرارة لأول مرة عن هوية الفنانة التي يريد أن يشارك معها في عمل رومانسي.

وأكّد كرارة أنه لم يشارك في أي عمل رومانسي إلى الآن، قائلاً: مفيش ورق جالي كويس، ولسه عندي كتير في التمثيل مطلعش، ومستني الدور المناسب حتى أشارك في عمل رومانسي".

وعن الفنانة التي يتمنى أن يشارك معها في عمل رومانسي، قال: "لازم الفنانة اللي أشارك معها تبقى ممثلة بمعنى الكلمة، وفي كتير نفسي أشتغل معاهم، ومشتغلتش معاهم قبل كده، لو شاركت في عمل رومانسي أحب إني أشتغل مع منى زكي ومنة شلبي وهند صبري، ونادين نجيم، وسيرين عبدالنور".

يذكر أن آخر أعمال أمير كرارة هي مشاركته في مسلسل "العائدون"، الذي شارك به في الماراثون الرمضاني لعام 2022، الذي جسد دور ضابط يدعى عمر.

وشارك بالمسلسل معه، أمينة خليل، محمد ممدوح ومحمود عبدالمغني وهاجر الشرنوبي وصبري عبدالمنعم ومحمد عادل ورشا بلال وأحمد الأحمد، تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد نادر جلال، كما شارك كرارة في مسلسل "الاختيار 3"، كضيف شرف خلال الأحداث، وظهر بشخصية الضابط أحمد المنسي التي قدمها في الجزء الأول، وقام ببطولة "الاختيار 3" كل من ياسر جلال وكريم عبدالعزيز وأحمد عز وأحمد السقا.