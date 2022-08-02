خدعتنا جميعاً.. أيقونة الجمال نانسي عجرم شكلها وحدة تاني خالص بدون مكياج وبلا فلتر وفوتوشوب.. شاهد الصدمة

أعاد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، نشر صورة النجمة اللبنانية، نانسي عجرم، ظهرت فيها بملامح مغايرة لتلك الصورة النمطية عن المرأة شديدة الجمال، لأنها كانت بدون فلتر أو فوتوشوب وأيضا بلا مكياج.

الصورة المتداولة أحدثت صدمة لدى عدد كبير من جمهور النجمة اللبنانية الجميلة، وحتى غير جمهورها، وأظهرت الفارق الكبير الذي يفرق بين الصور المعدلة بواسطة برامج الفوتوشوب، والصور المتاحة على مواقع التواصل الاجتماعي التي تقدم خاصية الفلاتر التجميلية.

ويشار إلى أن بعض لايكات الإعجاب فيها تعبير احترام وتقدير لبساطتها وجرأتها وثقتها بنفسها، فليست كل فنانة لديها الجرأة والثقة بنفسها بدليل ندرة ظهور وإطلالة الفنانات في الصباح الباكر بإحدى صورهن الطبيعية على جمهورهن.