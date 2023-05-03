انت الان تتابع خبر أسرى سجن مجدو يحتجزون عنصري شرطة إسرائليين داخل إحدى الغرف والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، الأربعاء، إن الأسرى نجحوا باختطاف عنصرين من شرطة الاحتلال الإسرائيلي ويواصلون احتجازهما في أحد أقسام سجن مجدو، وسط حالة توتر كبيرة تسوده.

وأفادت الهيئة عبر صفحتها في "فيسبوك" أن "الأسرى في سجن مجدو قاموا بخطف اثنين من شرطة السجن في قسم ١٠ ( المعبار ) غرفة ٧".

وأضافت أن حالة من التوتر والإرباك تسود السجن، مشيرة إلى أن قوات كبيرة من وحدات القمع هرعت الى القسم .

ولفتت الهيئة إلى أن الأسرى ما زالوا يحتجزون الشرطيين داخل الغرفة.

بدورها أوضحت وزارة الأسرى والمحررين أنها تتابع ما يجري في سجن "مجدو"، مؤكدةً على حق الأسرى في الرد على أي استهداف لهم.

وحذرت الاحتلال من التعرض لأسرى سجن "مجدو" وارتكاب أي حماقة بحقهم.

وذكرت أن الاحتلال أغلق السجن بشكل كامل، لافتةً إلى أن قوات كبيرة مدججة بكل أنواع الأسلحة تصل إلى أقسام الأسرى.