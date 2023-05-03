انت الان تتابع خبر أول تعليق أمريكي بشأن استهداف الكرملين والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، معلقا على هجوم بطائرات بدون طيار على الكرملين، إن القرار يعود لأوكرانيا بشأن اختيار كيفية الدفاع عن نفسها.

وأوضح بلينكن أنه اطلع على التقارير عن الهجوم على الكرملين، مبينا أنه "لا يمكننا تأكيد صحتها".

وفي وقت سابق، قالت الخدمة الصحفية في الكرملين إن نظام كييف حاول الليلة استهداف مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين، باستخدام طائرات مسيرة، تم تفجيرها، ولم تقع إصابات أو أضرار بالممتلكات نتيجة لذلك.

وتم رصد أول طائرة مسيَرة فوق الكرملين في الساعة 2:27 صباحا بتوقيت موسكو، وانفجرت فوق قصر مجلس الشيوخ واندلع حريق على سطحه.

وتم تسجيل هجوم الطائرة الثانية في الساعة 2:43 صباحا. وسقط حطامها على أراضي الكرملين.