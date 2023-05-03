انت الان تتابع خبر أول رد من أوكرانيا على خبر محاولة استهداف الكرملين والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - صرح ميخائيل بودولياك مستشار رئيس مكتب فلاديمير زيلينسكي أنه لا علاقة لكييف بهجوم الطائرات المسيرة على الكرملين.

جاء ذلك نقلا عن وكالة الأنباء الفرنسية، التي نقلت عن بودولياك قوله إن "أوكرانيا لا علاقة لها بهجمات الطائرات المسيرة على الكرملين". كذلك نفى المتحدث باسم زيلينسكي سيرغي نيكيفوروف تورط أوكرانيا في الهجوم على الكرملين، حيث نقل موقع Strana.ua عنه قوله: "ليس لدينا معلومات حول ما يسمى بالهجمات الليلية على الكرملين، ولكن كما صرح الرئيس زيلينسكي مرارا وتكرارا، فإن أوكرانيا توجه جميع القوات والوسائل المتاحة لتحرير أراضيها وعدم مهاجمة الآخرين".

وكان الكرملين قد أعلن عن إحباط هجوم أوكراني على الرئيس الروسي، وتوعد بالرد، حيث اعتبرت إدارة الرئاسة الروسية إطلاق النظام الأوكراني طائرات مسيرة على الكرملين عملا إرهابيا مخططا، ومحاولة لاغتيال رئيس الدولة، وتحتفظ بالحق في اتخاذ إجراءات انتقامية أينما وكيفما تراه مناسبا.

وتعقيبا على الهجوم، قال النائب في مجلس الدوما الروسي وزعيم حزب "روسيا العادلة" سيرغي ميرونوف، إن محاولة اغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هي مسوغ لـ "حرب حقيقية" وتصفية قيادة أوكرانيا.

وأضاف ميرنوف في بيان: "هذا مبرر للحرب. لحرب حقيقية والقضاء على النخبة الإرهابية في أوكرانيا. لدينا شيء لنضرب مخابئهم".

وأشار ميرنوف إلى أنه يمكن أن تكون هناك عدة خيارات لزيلينسكي، بما في ذلك مواجهة محكمة دولية لجرائم الحرب.

وشدد ميرونوف: "بالنسبة إلى زيلينسكي ومجلسه العسكري، يمكن أن تكون هناك ثلاثة خيارات فقط: تكرار مصير هتلر، أو تكرار مصير الإرهابي دوداييف، أو مواجهة المحكمة الدولية لجرائم الحرب والجرائم الأخرى".

وكان الكرملين قد أعلن عن إحباط هجوم أوكراني على الرئيس الروسي، وتوعد بالرد، حيث اعتبرت إدارة الرئاسة الروسية إطلاق النظام الأوكراني طائرات مسيرة على الكرملين عملا إرهابيا مخططا، ومحاولة لاغتيال رئيس الدولة، وتحتفظ بالحق في اتخاذ إجراءات انتقامية أينما وكيفما تراه مناسبا.