انت الان تتابع خبر إحباط مخطط أوكراني لإستهداف بوتين والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أشارت إدارة الرئاسة الروسية اليوم الاربعاء، إن النظام الأوكراني حاول استهداف الكرملين بطائرتين مسيرتين مساء أمس الثلاثاء .

وقالت إدارة الرئاسة الروسية أن كييف حاولت إطلاق طائرات مسيرة على مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين.

وتابع المنشور: "وقد استهدفت طائرتان مسيرتان الكرملين، ونتيجة للإجراءات التي اتخذها الجيش والأجهزة الخاصة في الوقت المناسب باستخدام أنظمة حرب الرادار، تم تعطيل المسيرتين".

ونتيجة للعمل الإرهابي لم يصب الرئيس بأذى، ولم يتغير جدول أعماله، ويستمر كالمعتاد. كما لم تقع أي إصابات خلال الهجمة ومن تناثر شظايا الطائرات بدون طيار على أراضي الكرملين.

وقد نشرت لقطات لهجمات الطائرتين، فيما اعتبرت روسيا الهجوم على المقر الرئاسي عملا إرهابيا مخططا، ومحاولة لاغتيال رئيس الدولة، وتحتفظ بالحق في اتخاذ إجراءات انتقامية أينما وكيفما تراه مناسبا.