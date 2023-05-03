انت الان تتابع خبر حاكم دبي يوجه بمساعدة السودانيين العالقين في البلاد والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح -وجه محمد بن راشد حاكم دبي السلطات الإماراتية لتقديم جميع أشكال الدعم للسودانيين الموجودين على أرض الإمارات، والذين توقفت رحلاتهم وسفرهم إلى بلدهم جراء الأحداث الاستثنائية الطارئة في السودان.



وكان بن راشد قد طالب بالبدء الفوري لتقديم الدعم ومتابعة جميع شؤون العالقين في الإمارات، وضمان توفير وتلبية الاحتياجات اللازمة لهم، سواء في المسكن والرعاية الصحية اللازمة والأمور الحيوية الأخرى، والعمل مع جميع الجهات المختصة لضمان عودتهم إلى الجمهورية السودانية في وقت لاحق بشكل آمن.



ومنذ 15 أبريل الماضي، تشهد ولايات السودان اشتباكات واسعة بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، و"الدعم السريع" بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، يتبادل فيها الجانبان الاتهامات بالمسؤولية عن اندلاعها عقب توجه قوات تابعة لكل منهما للسيطرة على مراكز تابعة للآخر.





