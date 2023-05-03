انت الان تتابع خبر غزة : شهيد و 5 جرحى بقصف لطائرات الإحتلال والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - كشفت وزارة الصحة في قطاع غزة، عن استشهاد مواطن وإصابة 5 آخرين بقصف لقوات الإحتلال على قطاع غزة الليلة الماضية وفجر اليوم الأربعاء .

وأوضحت الوزارة في بيان مقتضب اليوم الأربعاء، "إن حصيلة ضحايا التصعيد الاسرائيلي على قطاع غزة منذ مساء أمس، كانت استشهاد المواطن هاشل مبارك سلمان مبارك (58 عامًا) شمال مدينة غزة وإصابة 5 مواطنين آخرين".

وشنت الطائرات الحربية التابعة للإحتلال ، الليلة الماضية وفجر الأربعاء، سلسلة غارات على مواقع في قطاع غزة، فيما تصدت المقاومة للطائرات وردت بقصف مستوطنات غلاف غزة ومدينة عسقلان المحتلة.

ويسود قطاع غزة هدوء حذر بعد جولة من القصف المتبادل بين المقاومة والاحتلال الإسرائيلي، بدأتها فصائل المقاومة في قطاع غزة عبر الغرفة المشتركة، ردًا على جريمة اغتيال الشيخ الأسير خضر عدنان.