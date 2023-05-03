انت الان تتابع خبر الاحتلال يشن عدواناً جديداً على غزة .. أخر التطورات والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في مساء يوم الثلاثا 3 أيار بدأ كيان الاحتلال الصهيوني بشن عدوان مكثف جديد على قطاع غزة المحاصر، بقصفه بصواريخ متنوعة في مناطق متفرقة من مدن القطاع.

وقالت وسائل اعلام فلسطينية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ الليلة، شن غارات مكثفة وقوية استهدفت مناطق متفرقة من مدينة غزة والقطاع، فيما ردت فصائل المقاومة بإطلاق رشقات صاروخية صوب مناطق غلاف غزة.

انفجارات قوية

وسمع دوي انفجارات قوية تهز مدينة غزة ومناطق متفرقة أخرى من القطاع. واستهدفت طائرات الاحتلال، بثلاث صواريخ محيط موقع السفينة غرب مدينة غزة، وموقع بدر في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة. واستهدفت بشكل مكثف، موقع الإدارة المدنية بستة صواريخ.

كما أطلقت طائرات الاحتلال الحربية، عدة صواريخ استهدفت موقع تل الزعتر، بالإضافة إلى موقع الـ 17 شمال غزة.

وردت فصائل المقاومة في القطاع، بإطلاق رشقات صاروخية نحو مناطق غلاف غزة.

وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال أفاد في وقت متأخر من الثلاثاء الاربعاء، بأن الجيش بدأ شن غارات في قطاع غزة.

يأتي ذلك رداً على إطلاق نحو 44 قذيفة صاروخية من القطاع نحو مناطق الغلاف. وأعلنت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة بأن إطلاق الصواريخ رداً على استشهاد الأسير القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، خضر عدنان الذي أضرب في سجون الاحتلال لمدة 87 يوماً.

سرايا القدس : لم نبدأ بعد

ونشرت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، الليلة، تسجيلاً مصوراً، وقالت إننا "لم نبدأ بعد". وظهر في مقطع الفيديو عناصر من سرايا القدس وهم يستعدون لإطلاق صواريخ ويعدون منصات صواريخ .



حماس تتابع دولياً تبعات العدوان



قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الليلة، إن رئيس المكتب السياسي للحركة، إسماعيل هنية أجرى اتصالات مع "الأشقاء في مصر وقطر لوقف العدوان على غزة".

كما أجرى هنية اتصالًا مع تور وينسلاند مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة في الشرق الأوسط حول العدوان على شعبنا وآخره ما تتعرض له غزة الآن. وحمّل هنية الاحتلال مسؤولية ما يمكن أن ينتج عن استمرار هذا "العدوان الغاشم".

وزارة الصحة مخولة بالتصريح عن الشهداء والجرحى

أكد سلامة معروف، رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، فجر اليوم، على أن وزارة الصحة هي الجهة الرسمية المخولة بالتصريح فيما يخص وجود جرحى أو شهداء جراء العدوان، ونحذر من تناقل أية معلومات غير رسمية في هذا الشأن.

وأهاب معروف في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بالجميع سيما النشطاء على منصات التواصل الاجتماعي عدم النشر حول مجريات العدوان وآثاره، إلا استنادا لمعلومات رسمية موثوقة صادرة عن جهات الاختصاص.