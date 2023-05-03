انت الان تتابع خبر انتصارات جديدة للاعبي منتخب الملاكمة في بطولة العالم والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حقق لاعبو المنتخب الوطني للملاكمة اليوم الثلاثاء، 3 انتصارات في بطولة العالم المقامة في أوزبكستان.

وفاز لاعب المنتخب الوطني محمد مهيرات في دور الـ (64) ضمن منافسات وزن (75)كغم على الملاكم الكوري كيم يوزن

وفاز اللاعب عبادة الكسبة في دور الـ(64) ضمن منافسات وزن (63.5)كغم، كما فاز اللاعب عدي الهنداوي على لاعب منتخب مونتينغروا ليجي زيفتش بوزن 86 كغم

وكان المنتخب الوطني حقق انتصارين يوم أمس في افتتاح منافسات البطولة.