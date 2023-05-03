انت الان تتابع خبر تجدد القصف الإسرائيلي على غزة والمستشفيات ترفع الجاهزية والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - واصلت طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفها لعدة مناطق في قطاع غزة.

وقالت مصادر فلسطينية إن طائرات الاحتلال قصفت بعدد من الصواريخ موقع سفينة شمالي غزة، وموقعا للمقاومة جنوب غرب غزة، كما قصفت موقعين في خانيونس جنوب قطاع غزة وموقع الإدارة المدنية شرق جباليا شمال قطاع غزة، حيث شوهدت أعمدة النيران في هذه المواقع نتيجة القصف.

من جهة أخرى، أطلقت المقاومة الفلسطينية رشقة جديدة من الصواريخ تجاه المستوطنات الإسرائيلية في منطقة غلاف غزة.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن صفارات الإنذار دوّت في تلك المستوطنات فيما سُمع صوت انفجارات ناتجة عن إطلاق صواريخ القبة الحديدية في محاولة للتصدي لصواريخ المقاومة الفلسطينية.

من جهتها، قالت وزارة الصحة في قطاع غزة إنها تتابع التطورات الميدانية جراء التصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأكدت الوزارة، في بيان صدر الليلة، رفع الجهوزية في جميع المستشفيات ووحدات الإسعاف والطوارئ للتعامل مع تداعيات التصعيد. ودعت المواطنين إلى إفساح المجال أمام الطواقم الطبية للقيام بعملها حال وجود إصابات في أماكن الاستهداف.

كما دعت الجميع إلى التحلي بالمسؤولية والالتزام بما يصدر رسميا عن وزارة الصحة حول المشهد الصحي.