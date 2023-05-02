انت الان تتابع خبر هدنة 7 أيام بين طرفي النزاع في السودان والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة خارجية جنوب السودان أن طرفي النزاع في السودان وافقا خلال اتصال مع الرئيس سلفا كير على هدنة لمدة سبعة أيام تبدأ الخميس المقبل.

وقالت الوزارة في بيان، اليوم الاثنين، إن قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو "وافقا من حيث المبدأ على هدنة لمدة سبعة أيام من 4 إلى 11 أيار". فيما أفادت وسائل إعلام أن البرهان وحميدتي وافقا على تسمية ممثليهما في "محادثات السلام".