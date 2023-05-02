انت الان تتابع خبر نتنياهو يعقد اجتماعا للرد على صواريخ غزة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أفادت مصادر عبرية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يجري حاليا تقييما أمنيا، رفقة قيادات رفيعة المستوى في الجيش، بقاعدة "جليلوت" في أعقاب إطلاق الصواريخ من غزة.



ويشارك في المناقشة وزير الدفاع، ورئيس أركان جيش الدفاع الإسرائيلي، ومدير مجلس الأمن القومي، وقائد فرع استخبارات جيش الدفاع الإسرائيلي، وقائد فرع عمليات جيش الدفاع الإسرائيلي، ونائب مدير جهاز الأمن العام، وجهاز الأمن العام، والسكرتير العسكري لرئيس الوزراء، وقائد القيادة الجنوبية للجيش الإسرائيلي وكبار قادة الجيش الإسرائيلي الآخرين.



ورغم مطالبة بن غفير بحضور الاجتماع، إلا أن نتنياهو لم يستدعه إلى التقييم الأمني في أعقاب التوترات الأمنية.



ومن جانبه قال السياسي الإسرائيلي نفتالي بينيت، إن نتنياهو يقود سياسة متخبطة وضعيفة تجاه غزة، حيث أن عدد الصواريخ التي أٌطلقت في عهد نتنياهو، تفوق كل الصواريخ التي أطلقت خلال سنة من عهد حكومة بينيت.



في حين صرح وزير الدفاع الإسرائيلي السابق بيني غانتس اليوم الثلاثاء، أن "المنظمات الفلسطينية ستدفع ثمنا باهظا لقاء إطلاقها الصواريخ على الجنوب".



وفي وقت سابق من اليوم، فعّل الجيش الإسرائيلي منظومة القبة الحديدية بعد إطلاق رشقة صاروخية من قطاع غزة باتجاه المستوطنات المجاورة.



وذكرت تقارير إعلامية عبرية أن صاروخا أصاب بشكل مباشر منزلا في مستوطنة سديروت، حيث أشارت القناة 14 العبرية إلى أن إجمالي عدد المصابين جراء القصف الصاروخي من غزة هو 6 مصابين، أحدهم بحالة خطيرة.



وقالت المصادر نفسها إن نحو 20 قذيفة صاروخية أطلقت من قطاع غزة.



وفتحت السلطات الإسرائيلية الملاجئ في منطقة بئر السبع، كما سمعت صافرات الإنذار في المناطق المحاذية لقطاع غزة.



وطلب الجيش الإسرائيلي من سكان المستوطنات البقاء قرب الملاجئ والمناطق المحصنة وتجنب التجمعات في مناطق مفتوحة.



وفي وقت لاحق أصدرت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة في قطاع غزة بيانا قالت فيه إنها "إذ تنعى الشهيد المجاهد (خضر عدنان)، فإنها تعلن مسؤوليتها عن دك ما يسمى بمغتصبات غلاف غزة برشقات صاروخية مساء اليوم"، لافتة إلى أن "ذلك يأتي كرد أولي على هذه الجريمة النكراء التي ستفجر ردودا من أبناء شعبنا في كافة الساحات وأماكن الاشتباك".





