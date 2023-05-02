انت الان تتابع خبر فلسطين .. إصابات بالرصاص والاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصيب 5 فلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، على مدخل مدينة البيرة الشمالي وسط الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، أن عشرات المواطنين أصيبوا أيضا بالاختناق جراء إطلاق قنابل الغاز السام المسيل للدموع تجاه المشاركين في المسيرة الجماهيرية، التي انطلقت من وسط مدينة رام الله وصولا لمدخل البيرة الشمالي، تنديدا بإعدام الأسير الشهيد خضر عدنان.