انت الان تتابع خبر فصائل المقاومة تقصف مستوطنات غلاف غزة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، عصر اليوم الثلاثاء، قصف مستوطنات غلاف القطاع بالصواريخ ردا على استشهاد الأسير خضر عدنان في سجون الاحتلال.

وقالت الغرفة في بيان صحفي صدر اليوم إنها تزف عدنان، الذي "ارتقى فجر اليوم في جريمة اغتيالٍ جديدة، بعد معركةٍ مشرفة من الإضراب عن الطعام خاضها بأمعائه الخاوية متحدياً السجن والسجان، ومسطراً أسمى آيات العز والفخار".

وأعلنت مسئوليتها قصف مستوطنات غلاف غزة برشقاتٍ صاروخية مساء اليوم، كردٍ أولي على هذه الجريمة، محذرة الاحتلال من تماديه في العدوان