انت الان تتابع خبر إصابات بمواجهات مع الاحتلال في الخليل والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اندلعت مواجهات عنيفة بين المواطنين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، في منطقة باب الزاوية وسط مدينة الخليل، وفي بلدة بيت أمر شمال الخليل، في الوقت الذي اعتقلت فيه قوات الاحتلال 14 فلسطينيا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة.



وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، إن المواجهات اندلعت بين المواطنين العزل وقوات الاحتلال المتمركزة على الحاجز العسكري المقام على مدخل شارع الشهداء، حيث اجتاز الجنود المدججون بالسلاح الحاجز واقتحموا وسط المدينة وأطلقوا الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت صوب المواطنين والمحلات التجارية في باب الزاوية (مركز مدينة الخليل التجاري)، ما أدى الى وقوع عدد من الإصابات.



وفي بيت أمر، أطلق جنود الاحتلال قنابل الصوت والغاز السام صوب منازل المواطنين في منطقة "عصيدة"، ما تسبب بوقوع إصابات بالاختناق في صفوف المواطنين عولجوا ميدانيا من قبل طواقم إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني.



وأكدت الجمعية في بيانها، أن جنود الاحتلال اغلقوا البوابة الحديدية التي نصبوها على مدخل بيت أمر ومنعوا تحرك المواطنين في كلا الاتجاهين.



يذكر أن مدينة الخليل تشهد إضرابا شاملا، حدادا على روح الشهيد خضر عدنان، الذي ارتقى بعد معركة إضراب عن الطعام، استمرت لمدة 87 يومًا رفضًا لاعتقاله.



إلى ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم، 14 فلسطينيا من مناطق مختلفة بالضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة.



وقال نادي الأسير الفلسطيني، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت وسط إطلاق كثيف للنيران، مناطق متفرقة في الضفة الغربية وأحياء عدة بالقدس الشرقية المحتلة واعتقلت المواطنين الـ 14 بزعم أنهم مطلوبون.