انت الان تتابع خبر السيسي: شدو حيلكم شويّة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - علق رئيس الجمهورية المصرية عبد الفتاح السيسي على خطة إنشاء مجمع صناعي لإنتاج وسائل نقل خفيفة تعمل بالكهرباء، قائلًا: خطة الإنشاء للمجمع 3 سنين كتير.. واحنا معاكم المهم إن احنا نركز على الكهرباء واحنا ازاي نساعدهم.. مجلس ادارة الشركة تحلم إن احنا نعمل حاجة متكاملة ومستعدين نساعد.. إحنا عاوزين نخلص بسرعة.

جاء ذلك خلال عرض نماذج لمشروعات المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية خلال احتفالية عيد العمال.

ووجه السيسي المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي بدراسة قانون مشروع العمل الموجود في مجلس النواب.