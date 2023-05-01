انت الان تتابع خبر إدانة فلسطينية لإعتداء الإحتلال على مستشفى بيت جالا والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، الدكتورة مي الكيلة إدانتها للعدوان الاحتلال على مستشفى بيت جالا الحكومي وإطلاقه قنابل الغاز في ساحاته، ما عرّض حياة المرضى خاصة الأطفال وكبار السن للخطر.

وقالت الدكتورة الكيلة فيس بيان اليوم الاثنين أن جيش الاحتلال أطلق بشكل متعمد قنابل الغاز في ساحات المستشفى ما تسبب بإصابة العديد من المرضى ومرافقيهم بالاختناق.

وتابعت أن الطواقم الطبية في المستشفى أغلقت الطابق الأول في المستشفى حفاظاً على المرضى حتى انسحاب الاحتلال من محيط المستشفى.

وطالبت، المجتمع الدولي والمنظمات الدولية القانونية ومنظمات حقوق الإنسان بالضغط على دولة الاحتلال لوقف عدوانها على الفلسطينيين وعلى المؤسسات الصحية والطبية التي نص القانون الدولي على حمايتها.