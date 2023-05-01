انت الان تتابع خبر الكشف عن عدد المصريين اللذين تم إجلائهم من السودان والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - كشفت وزارة الخارجية المصرية عن بلادها قامت بإجلاء 6960 مواطنا من السودان حتى الآن، في ظل استمرار الاشتباكات بين الجيش و"الدعم السريع".

وجاء في بيان تابع للوزارة إن "خطة إجلاء المواطنين المصريين المتواجدين في السودان أسفرت عن إجلاء 6960 مواطنا مصريا حتى تاريخه".

وأضاف أنه خلال يوم يومي السبت والأحد، نجحت القاهرة في إعادة 561 مواطنا مصريا بالسودان من خلال المعابر البرية بين مصر والسودان.

والسبت، أعلنت وزارة الخارجية المصرية، عن انتهاء عمليات إجلاء مواطنيها بالسودان عبر مطار وادي سيدنا بالخرطوم بما في ذلك لاعتبارات أمنية، داعية إلى مغادرته "في أقرب فرصة".

وقالت الوزارة إن نقاط تجمع وإجلاء المواطنين المصريين في السودان الراغبين في العودة إلى مصر تقتصر حاليا على القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في بوتسودان، ومعبر قسطل (إجلاء بري)، ومعبر أرقين (إجلاء بري).

ودعت الموجودين حاليا في مطار وادي سيدنا إلى مغادرته "في أقرب فرصة متاحة والتوجه إلى إحدى نقاط التجمع والإجلاء المشار إليها عاليه، مع التأكيد على أهمية عدم الالتفات إلى أي دعوات بخلاف ذلك".

وكانت الخارجية المصرية قد أعلنت يوم الجمعة، عن إجلاء 6399 مواطنا مصريا من السودان منذ بدء عمليات الإجلاء، قبل أن تعلن ارتفاع العدد إلى 6960.