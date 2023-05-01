انت الان تتابع خبر فوز سانتياغو بينيا برئاسة باراغواي والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - فاز سانتياغو بينيا، مرشح حزب "كولورادو" المحافظ في الانتخابات الرئاسية التي جرت، الأحد، في باراغواي، وذلك عقب نتائج فرز 55.16 بالمئة من أصوات المقترعين.

وصوت لصالح سانتياغو بينيا وهو اقتصادي يبلغ 44 عاماً ووزير مال سابق، 44.87 بالمئة من أصوات المقترعين، بينما حصل منافسه الرئيسي، إفراين أليغري (60 عاماً) من تحالف كونسيرتاسيون لأحزاب يسار الوسط على 27.89 بالمئة من الأصوات.

وتنظم الانتخابات الرئاسية في باراغواي في جولة واحدة والفائز فيها يصبح رئيسا.

ويحق لحوالي 4.8 ملايين من سكان البلاد البالغ عددهم 7.5 ملايين نسمة المشاركة في الانتخابات التي ستقرر أيضا الهيئة التشريعية المقبلة وتختار 17 حاكما.