انت الان تتابع خبر اعتداء على القرآن الكريم واستفزاز المسلمين مجددا والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - من جديد، عادت المجموعة المتطرفة والمعادية للإسلام “Patrioterne Gar Live” في الدنمارك، باعتدائها على القرآن الكريم أمام سفارة أنقرة في العاصمة كوبنهاغن.

وقام عضو في المجموعة المتطرفة بتوثيق هذا الإعتداء على الهواء مباشرة عبر حسابه في تويتر، حيث قام برفع لافتات معادية، وردد شعارات مسيئة للإسلام.

وتدخلت الشرطة الدنماركية، عندما قام أحد الأتراك برفع علم بلاده من على الأرض، وحذرت الشرطة المواطنين الأتراك من التدخل للاعتراض على الاستفزاز الذي يتعرضون له، واتخذت تدابيرها في محيط المكان.

وأشارت وكالة الأناضول، أن المغتربين الأتراك عبروا عن رفضهم للاعتداء على رمز الإسلام "القرآن الكريم" وعلى علم بلادهم من قبل المتطرفين.

الجدير بالذكر، ان هذه ليست المرة الأولى التي تمارس فيه هذه المجموعة المتطرفة اعتداء على القرآن الكريم، اذ سبق واعتدت على العلم التركي والقرآن الكريم في شهر مارس الماضي، وبداية هذا الشهر، وسط ادانة الخارجية التركية الاعتداءات المتكررة.

يذكر أن زعيم حزب “الخط المتشدد” المتطرف، راسموس بالودان، قد أقدم في شهر يناير الماضي، على إحراق نسخة من القرآن الكريم قرب السفارة التركية في ستوكهولم، ثم أحرق نسختين من القرآن أمام السفارة التركية في كوبنهاغن وأمام أحد المساجد.