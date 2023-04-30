انت الان تتابع خبر وصول أول طائرة مساعدات من الصليب الأحمر للسودان والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - حطت أول طائرة مساعدات تابعة للصليب الأحمر اليوم الأحد في الأراضي السودانية مع احتدام القتال بين الجيش والدعم السريع.

وأوضح مسؤولون خلال مؤتمر صحفي افتراضي، إن الطائرة وصلت إلى مدينة بورتسودان، ضمن عمليات الطوارئ التي ينفذها الصليب منذ اندلاع المعارك في السودان.

وأفاد بيان للجنة الدولية للصليب الأحمر بأن الشحنة، التي أرسلت من عمان تزن 8 أطنان و"ضمت معدات جراحية لدعم مستشفيات السودان ومتطوعي جمعية الهلال الأحمر السوداني الذين يقدمون الرعاية الطبية للجرحى الذين أصيبوا خلال القتال".

ومنذ 15 أبريل الجاري، تشهد عدد من ولايات السودان اشتباكات واسعة بين قوات الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"