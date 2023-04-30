انت الان تتابع خبر إيران .. مقتل ضابط كبير وإصابة زوجته بهجوم مسلح والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قُتل قائد قوى الأمن الداخلي في مدينة سراوان الحدودية، علي رضا شهركي، في محافظة سيستان وبلوجستان جنوب شرقي إيران.

وأوضح محافظ سراوان سعيد تجليلي في تغريدة عبر منصة "تويتر"، اليوم الأحد، إن "مجهولين أطلقوا النار على قائد قوى الأمن الداخلي بمدينة سراوان الرائد علي رضا شهركي، صباح اليوم، ما أدى إلى استشهاده وإصابة زوجته بجروح خطيرة وتم نقلها الى المستشفى".

وكانت قد بدأت تحقيقات الشرطة المتخصصة للتعرف على مرتكبي هذه الجريمة، والقبض عليهم.

وفي حادثة مشابهة منذ أيام كان قد قتل الممثل السابق للمرشد الإيراني في سيستان وبلوشستان والعضو الحالي في مجلس خبراء القيادة إثر عملية اغتيال في مدينة بابلسر شمال إيران.