انت الان تتابع خبر المتطرف غليك يقتحم المسجد الأقصى بمعية عشرات المستوطنين والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أقدم اقتحم عشرات المستوطنين على إقتحام باحات المسجد الأقصى اليوم الاحد بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

شهود عيان قالوا إن عشرات المستوطنين يتقدمهم عضو الكنيست السابق المتطرف أيهودا غليك، اقتحموا المسجد الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته، واستمعوا إلى شرح حول "الهيكل" المزعوم.

ونشرت شرطة الاحتلال عناصرها ووحداتها الخاصة منذ الصباح في باحات الأقصى وعند أبوابه، لتأمين اقتحامات المستوطنين، وشددت على دخول المصلين.