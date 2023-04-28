انت الان تتابع خبر الاحتلال الإسرائيلي يقتحم جنين ويعتقل الشباب والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اقتحمت قوات الاحتلال، الجمعة، مدينة جنين، فيما تم تفعيل صافرات الإنذار في مخيم جنين في أعقاب الاقتحام.



وأفادت مصادر محلية، أنه تم اكتشاف قوة خاصة تتبع لجيش الاحتلال على مدخل مخيم جنين، حيث اندلعت اشتباكات مسلحة عنيفة بين مقاومين وقوات الاحتلال عقب اقتحام قوات الاحتلال مخيم جنين.

وعلى صعيد آخر، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، شابين من بلدة قباطية، جنوب جنين.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين عصام أبو معلا سباعنة، وعز الدين محمود أبو معلا سباعنة، واستولت على مركبتهما بعد أن احتجزتهما لساعات على حاجز عسكري قرب دير شرف، غرب نابلس.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، شابا من بلدة بيرزيت شمال رام الله.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن رؤوف صنوبر، بعد مداهمة منزله في البلدة وتفتيشه.

وكذلك اعتقلت قوات الاحتلال اليوم الجمعة، شابا من ضاحية ذنابة شرق طولكرم.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد الأعرج بعد مداهمة منزله في الضاحية.