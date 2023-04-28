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تعرض طائرة إجلاء تركية لإطلاق نار في السودان

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رياض - احمد صلاح - أكد الجيش السوداني تعرض طائرة إجلاء تركية لإطلاق نار واتهم قوات الدعم السريع بالواقعة.

وقال الجيش في بيان له اليوم الجمعة: "تعرضت طائرة إجلاء تركية طراز C130 صباح اليوم إلى إطلاق نار من قبل المتمردين أثناء تقربها للهبوط بمطار وادي سيدنا".

وأضاف البيان: "مما أدى إلى تضرر خزانات الوقود بالطائرة وإصابة أحد أفراد طاقمها"، مؤكدا أن الطائرة "هبطت بسلام في تمام الساعة 07:25 بمطار وادي سيدنا بسلام وجاري إصلاح الطائرة".

وحذرت القوات المسلحة السودانية "من محاولات المتمردين عرقلة جهود الإجلاء بمثل هذه التصرفات الخطيرة".

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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