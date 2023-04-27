انت الان تتابع خبر بيان مهم وعاجل للجيش السوداني .. والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - وافقت قيادة القوات المسلحة في السودان على تمديد الهدنة التي طرحت لمدة 72 ساعة إضافية يبدأ سريانها اعتبارا من تاريخ انتهاء الهدنة الحالية.

وفي بيان لها، قالت القيادة العامة للقوات المسلحة: "بناء على المساعي التي يبذلها الجانبان السعودي والأمريكي للمساهمة في تهدئة الأوضاع وتمديد الهدنة لتهيئة الظروف المناسبة لعمليات إجلاء المقيمين من مختلف الجنسيات، وتيسير النواحي الإنسانية لمواطنينا، وافقت قيادة القوات المسلحة على تمديد الهدنة التي طرحت لمدة 72 ساعة إضافية يبدأ سريانها اعتبارا من تاريخ انتهاء الهدنة الحالية".

وأضاف البيان: "تأمل القوات المسلحة أن يلتزم المتمردون بمتطلبات سريان الهدنة هذه المرة، وعدم خرقها كما جرى خلال الفترات الماضية، من قصف للمؤسسات والمواقع العسكرية لقواتنا، وتخريب للمرافق الحيوية، وتعريض حياة وممتلكات المواطنين للخطر".

وفي بيان صدر يوم الثلاثاء الماضي، أكدت وزارة الخارجية السودانية ، الالتزام بالهدنة المعلنة بوساطة أمريكية سعودية، ودانت استهداف الدبلوماسيين والبعثات الدبلوماسية في البلاد.

وقالت الوزارة في بيان، إن "قيادة القوات المسلحة السودانية استجابت لطلب الوساطة السعودية الأمريكية لإقرار هدنة جديدة لمدة 72 ساعة اعتبارا من صباح الثلاثاء 25 أبريل، وذلك تأكيدا على حرصها التام لحماية المدنيين واحترام القانون الدولي الانساني".