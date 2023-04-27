انت الان تتابع خبر هزة أرضية بقوة 5 درجات تضرب بحر إيجة قبالة السواحل التركية والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ضربت هزة أرضية بلغت شدتها 5 درجات على مقياس ريختر بحر إيجة قبالة السواحل التركية الغربية، دون ورود تقارير حول سقوط ضحايا أو وقوع أضرار.

ونقلت وكالة الأناضول عن إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) قولها في بيان: إن “مركز الهزة كان في بحر إيجه قبالة سواحل منطقة (داتشا) التابعة لمحافظة (موغلا)”.

وأضافت: إن “مركز الهزة كان على بعد 110 كيلومترات قبالة سواحل داتشا وكانت على عمق 54 كيلومتراً”.

ويوم أمس ضربت هزة أرضية بلغت شدتها 4.3 درجات على مقياس ريختر مدينة قهرمان مرعش جنوب تركيا، كان مركزها في قضاء (غوكسون)، وكانت على عمق 7.36 كيلومترات تحت الأرض.

وشهدت قهرمان مرعش زلزالا مدمرا بقوة 7.8 درجات في السادس من شباط الماضي تلته 9136 هزة ارتدادية